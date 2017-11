Junqueras acusa al PP y PSOE de usurpar el Govern con el 155 y repartirse el "botín"

El vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, ha cargado este viernes contra el acuerdo del PP y PSOE por aplicar el artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña, con el que consideran que usurpan el Govern y se reparten el "botín entre algunos de sus dirigentes".

En una carta desde la cárcel, que han publicado diversos medios, ha defendido que el único presidente legítimo de Cataluña es Carles Puigdemont, y ha lamentado que, ante la misma situación, la justicia española decretara prisión 'ipso facto' para diversos consellers cesados y la belga, libertad.

Para Junqueras, que la justicia española no actúa como la europea es un hecho, y ha criticado que la primera no tenga tampoco "ninguna prisa por saber quien es un tal M.Rajoy del PP que cobraba comisiones, de hecho es que sencillamente no tiene ningún interés a saberlo". "No debe ser tan complicado saber quien es un tal M.Rajoy que se embolsaba sobres cargados de billetes. Pregunto, ¿nadie no sospecha quien es M.Rajoy del PP" ¿No lo sabe el socio del Bloque 155, Pedro Sánchez, tan entusiasta y perspicaz él en la unidad de España?", ha formulado.

Por contra, ha añadido, quieren incautarse y dejar a su familia y a la del resto de consellers cesados sin nada con embargos por valor de 6,3 millones de euros "sin demostrar nada de nada, sin juicio".

Tras afirmar que el Estado tiene un problema grave de carencias democráticas, ha advertido de que la corrupción es la decadencia de una sociedad, "y en el combate contra la corrupción, los demócratas deben ser taxativos". Así, ha llamado a dar ejemplo y construir una República sin taras en este ámbito, "porque este virtuosismo también será una victoria ética y moral ante el Bloque del 155, en el que cohabita una verdadera industria de la corrupción".

Violencia

También ha avisado de que no se puede aceptar que en las calles de Cataluña se ejerza la violencia: "En un país donde grupos de indeseables pueden agredir o apalear impunemente a decenas de personas, más de un centenar, la convivencia deviene amenazada". Por ello, pregunta cómo puede ser que, pese a haber múltiples pruebas visuales de los autores materiales de las agresiones, ningún juez haya pedido responsabilidades, y cómo pueden dormir con la conciencia tranquila los partidos que cohabitan con ella y no la denuncian ante los juzgados si, a menudo, las agresiones suceden después de actos en los que participan partidos como PP y PSC.

"En nombre de la sagrada unidad de España no se puede agredir a la gente, señores del 155. No hay excepciones", como tampoco, ha opinado, asaltar las instituciones catalanas, ponerlas en manos de los que quieren destruir la escuela catalana, fomentar los 'guetos', fiscalizar los medios o destrozar la sanidad pública. Pese a todo, ha apelado a no albergar ningún espíritu de revancha y voluntad de infringir en otro el "dolor" que causan, y sí a demostrar ganas y voluntad de vivir y convivir en libertad.