'Help Jaén', la parodia que versiona la campaña propagandística 'Help Catalonia'

La periodista Patricia López ha lanzado un vídeo que imita la campaña propagandística lanzada por Òmnium que pedía la libertad de Cataluña y de los 'Jordis'.

Al comienzo de la grabación, con tono de humor, el vídeo advierte de que se trata de una parodia y que "la carga dramática expuesta es fruto de la sobreactuación". Además subraya que los hechos que se relatan son falsos y que "cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia".

La periodista comienza explicando que habla de "Jaén, Andalucía, Europa" y señala que el paisaje que se encuentra tras ella son "olivos jienenses".

López señala que los jienenses están tomando las calles para protestar pacíficamente porque son ciudadanos europeos que creen en los valores europeos de "libertad, democracia y derechos humanos" y asegura que siempre han defendido derechos fundamentales como la sanidad pública, igualdad para las mujeres, educación y cultura.

Sin embargo, denuncia, en tono de humor, que Jaén fue atacado el pasado 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, porque "el Gobierno español desplegó miles de guardias civiles para detener todo lo relacionado con nuestro ocio y cultura".

Con angustia, relata que "empezaron asaltando el botellón, pero la indiferencia de la Policía Local permitió el botellón, paralizando la feria debido a la suciedad". "¿Qué crimen había cometido esa gente?", se pregunta.

Tras esto, el vídeo relata cómo varios movimientos ciudadanos solicitaron al gobierno local dialogar para buscar diferentes soluciones, pero denuncia que "los concejales rechazaron cualquier tipo de diálogo", lo que promovió un llamamiento a través de las redes sociales, algo que el gobierno tachó de "propaganda ilegal".

"Enviaron policías a las cadenas de televisión y lograron cortar la retransmisión y reproducir en bucle la Semana Santa durante un mes", señala López, quien asegura que pese a las amenazas, "logramos cancelar el concierto de Bertín Osborne".

Por ello, como en el vídeo 'Help Catalonia', pide a todos los ciudadanos que no miren a otro lado, porque este no es un asunto local.