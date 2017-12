El Congreso debate la iniciativa del PP contra el boicot a los productos catalanes

El pleno del Congreso debate una iniciativa de PP contra el boicot a los productos catalanes, en la que se señala que la "actitud irresponsable" de los partidos independentistas ha "perjudicado" la situación económica y social de Cataluña y afecta "indirectamente" al resto de España. En la proposición no de ley, se manifiesta la necesidad de apoyar todos los productos de la marca España, incluidos los catalanes, sin que se ejerza "ninguna discriminación ni ningún tipo de boicot hacia ellos".

La iniciativa viene a sumarse a una moción similar aprobada a finales de noviembre en el Senado, también del PP, y que fue respaldada por PSOE y Ciudadanos. En la exposición de motivos, el PP señala que debe rechazarse cualquier boicot a los productos catalanes "como forma de expresar rechazo al secesionismo", porque esta actitud comporta la misma "división" que el independentismo y aleja del proyecto común de España.

Además, destaca que los ciudadanos catalanes, en su gran mayoría "de buena fe", no se merecen cargar con las "consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos". Tras citar diversas cifras sobre la evolución económica de Cataluña y sus efectos en la economía española, la iniciativa recoge que el boicot es una respuesta social de "hartazgo" ante el procés, y constituye una "respuesta bumerán" a la división y el odio mostrado por el independentismo.

Por eso, el PP advierte en esta proposición no de ley de que la falta de solidaridad de los dirigentes del procés "no se combate" con el mismo sentimiento por parte de los españoles, e insta a no ahondar en las diferencias, sino "cerrar las heridas que el independentismo ha abierto".