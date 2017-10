Ciudadanos lanza una campaña de firmas para apoyar a los catalanes no independentistas: '¡No estáis solos! Somos más'

Ciudadanos ha lanzado una campaña titulada '¡No estáis solos! Somos más' en la que reclaman, como "ciudadanos corrientes", que "somos más los que pensamos que levantar fronteras no es la solución". Dicen sentirse "hartos", ya que "la división afecta a nuestra vida diaria" y no pueden "expresar con libertad y tranquilidad" su opinión.

Bajo el pretexto de 'yo tampoco quiero que me rompan el corazón', invitan a todo aquel que quiera apoyar a los no independentistas a unirse a la campaña, y lanzan un mensaje: "No estáis solos. Somos más y no nos callarán".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido unirse a la campaña a través de su Twitter: "Si eres un demócrata , si tu corazón es tribandera, y tu causa es la libertad, únete".

A continuación, te dejamos el texto íntegro:

"Somos ciudadanos corrientes. Nunca nos hemos preguntado qué lengua hablamos, el lugar del que nos sentimos ni qué bandera ocupa más espacio en nuestro corazón. Solamente queremos ser felices con los nuestros. Seguir esforzándonos por el futuro de nuestros hijos. Disfrutando de la reconciliación por la que tanto lucharon nuestros padres y nuestros abuelos. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Por eso no estamos dispuestos a que nos arrebaten todo lo que hemos conseguido juntos.

Cada vez somos más los que estamos indignados por lo que está pasando. Los que quieren dividirnos se están cargando la convivencia. Por su culpa en los últimos días hemos discutido con personas a las que queremos y con las que no queremos dejar de contar y hemos notado la tensión que se ha instalado en nuestra tierra. Se están cargando Cataluña.

Y estamos hartos.

Estamos hartos porque la división afecta a nuestra vida diaria. Estamos hartos de no poder expresar con libertad y tranquilidad nuestra opinión. Hartos de que nos señalen cuando decimos lo que pensamos y cuando expresamos lo que sentimos. Hartos de que durante demasiado tiempo unos hayan hablado en nuestro nombre. Hartos de que nos quiten nuestros derechos. Hartos de que nos hayan querido silenciar. Pero no nos callarán.

Porque somos más. Somos más los catalanes hartos de políticos que sólo se han dedicado a dividirnos en vez de trabajar en solucionar nuestros problemas reales.

Somos más los catalanes que pensamos que levantar fronteras no es la solución. Que en el siglo XXI ya no se construyen más muros, solo puentes.

Somos más los catalanes que estamos cansados de que en las escuelas de nuestros hijos no se enseñe a pensar, sino que se les diga lo que tienen que pensar.

Somos más los que queremos salir de la maldita crisis y que las empresas no se tengan que ir fuera de Cataluña por culpa de unos políticos irresponsables que quieren desconectarnos del mundo.

Somos más los catalanes que nos emocionamos con las Olimpiadas de Barcelona 92 y que celebramos los goles de la Selección. Que admiramos la Sagrada Familia de Gaudí, los versos de Machado, el arte de Dalí y el Quijote de Cervantes. Sin importarnos la lengua que hablaban o el lugar en el que nacieron. Son nuestros.

Somos más los catalanes que queremos seguir bailando con la rumba catalana y regalándonos libros y rosas en Sant Jordi.

Somos más los catalanes que no queremos ver a nuestros amigos y familiares del resto de España convertirse en extranjeros en nuestra tierra. En su tierra. Ni que nadie nos robe la Alhambra de Granada, el Camino de Santiago o la Playa de la Concha de San Sebastián.

Somos más los que estamos convencidos que la solución no es cambiar de pasaporte, es cambiar de gobernantes.

Somos más los queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Y no vamos a permitir que nos rompan el corazón.

No estáis solos. Somos más y no nos callarán".