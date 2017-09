Zidane: "No veo una Liga española sin el Barcelona"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió calma con Marco Asensio, la gran sensación del fútbol español por su crecimiento, y tras reconocer que no le sorprende su nivel, aseguró que "hay que dejarlo un poco en paz y tranquilito".

"No estoy sorprendido de lo que aporta al equipo, es fenomenal, pero al mismo tiempo hay que dejarlo un poco en paz y tranquilito porque todavía puede mejorar muchísimo pero con mucha tranquilidad y humildad", manifestó en rueda de prensa.

Zidane ve a Asensio con personalidad para encarar todo lo que le está ocurriendo y con mucho margen aún de mejora. "Él tiene que estar tranquilo, es importante que lo tome así. Se puede habla de él muy bien pero lo importante es que la cabeza la tiene fría para seguir con su evolución".

"No ha tocado techo, todavía puede mejorar muchísimo con tranquilidad, paciencia y humildad, que la tiene. El ruido de fuera no me va, prefiero que Marco esté tranquilo", sentenció mostrando el camino a seguir con su jugador.

Asimismo, Zidane, no se imagina una Liga española sin la presencia del FC Barcelona y aseguró que el tema del referéndum es "un debate complicado" al que no le pertenece participar, pero sí dejó clara su opinión respecto a la presencia culé en el campeonato nacional.

"No veo una Liga española sin Barcelona. Es lo único que puedo decir. Lo veo como aficionado al fútbol, a este deporte. Veo al Barça siempre en esta Liga y ya está", manifestó Zidane respecto a la convocatoria de la Generalitat de un referéndum para preguntar sobre la independencia de Catalunya.

"No voy a entrar más en esto porque no sé lo que va a pasar", agregó Zidane. "Además hay gente que quiere y gente que no. Es un debate complicado, pero lo que espero que no pase es una Liga sin el Barcelona. Esto no lo quiero", sentenció respecto al tema.

La lista completa es la formada por Casilla y Luca Zidane, como porteros, Carvajal, Vallejo, Ramos, Nacho, Marcelo y Theo Hernández, como defensas, Kroos, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic y Ceballos, como centrocampistas, y Benzema, Bale y Lucas Vázquez, como delanteros.