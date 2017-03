Monchi: "No tengo firmado ni cerrado nada ni con la Roma ni con nadie"

Ramón Rodríguez 'Monchi', que dejará su cargo de director deportivo del Sevilla cuando se acabe esta temporada, afirmó que se va por un asunto "personal", por "agotamiento" y que al día de hoy no tiene nada firmado con ningún club, aunque reconoció el interés del Roma.

Monchi, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde estuvo en compañía del presidente del club, José Castro; los capitanes de la plantilla, sus compañeros del equipo técnico y consejeros de la entidad, comentó que su marcha "no es un tema profesional".

Recordó que después de 29 años en el Sevilla, 17 de ellos como director deportivo, tenía necesidad de irse por "agotamiento" y recordó que lo quiso hacer el pasado mayo y que al final no se hizo realidad pero que "la idea estaba latente" y que había "una necesidad de cambio".

"No es verdad lo de la Roma. No tengo firmado nada con nadie. Es verdad que la Roma es de los que más interés ha puesto, pero no es el único", apuntó Monchi, quien argumentó que no puede irse a "descansar" porque es "joven -48 años-" y no tiene la "vida resuelta".

"No voy a encontrar un club como éste. El Sevilla sí encotrará otro Mochi. El problema es mio. Hay buen caldo de cultivo para que los sevillistas sigamos disfrutando", indicó 'Monchi'.

"Cuando uno no quiere que pase algo nunca es un buen momento. Hay dos cosas claras: que no iba a salir contentado a todo el mundo y que nunca iba a ser un buen momento. He hablado con los capitanes, me conocen mucho y lo que sufro, y les he dicho que si me quieren ayudar el mejor homenaje es ganar los diez partidos que quedan. No hay otro momento. Porque si lo hago al final de temporada estamos igual. Pero respeto y asumo que haya gente que piense que no es el mejor momento", explicó sobre el momento de anunciar su decisión de no seguir.

"Lo dije el otro día en una peña. Si alguien piensa que los éxitos del Sevilla son responsabilidad de una persona se equivoca. Nadie es indispensable y todos somos necesarios. Este club ha crecido mucho fruto del trabajo de muchas personas y está capacitado para la marcha de Monchi", aseguró el director deportivo sevillista.