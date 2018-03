El Manchester United solicita la creación de un equipo femenino

El Manchester United ha presentado este jueves ante la Federación Inglesa (FA), máximo organismo del balompié inglés, una solicitud para disponer de un equipo femenino de fútbol.

El equipo de Old Trafford ha sido cuestionado y criticado en los últimos años por no tener sección femenina, algo con lo que sí cuentan clubes emblemáticos de Inglaterra como el Arsenal, el Chelsea, el Manchester City o el Liverpool.

Empezaría la próxima temporada

De recibir luz verde por parte de la FA, el Manchester United Women, que arrancaría la temporada 2018/2019 en la Segunda división (Women's Super League 2), jugará sus encuentros en la ciudad deportiva de Salford.

#MUFC has submitted an application to the @FA to establish a professional women’s team in the second tier of the Women’s Super League.

Club statement: https://t.co/fUKFvJt1v0 pic.twitter.com/0eLbaZWxiH