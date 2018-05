Higuaín muestra su lado más sincero: "Tras Brasil 2014 estuve a punto de dejar de jugar al fútbol"

El delantero de la Juventus y de la selección argentina Gonzalo Higuaín dijo que estuvo cerca de retirarse después del Mundial 2014 para que su madre, que estaba enferma, no sufriera por las críticas que él recibía.

"Yo grité el gol que me anularon. Cuando vi la bandera... mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Yo hice un gol más lindo, que es tener una mujer y una hija. Lo demás viene en segundo plano cuando vas a ser papá", afirmó al canal TNT Sports 'el Pipita', que está a punto de ser padre.

Sobre las situaciones claras de gol que desaprovechó en la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania, el delantero de 30 años sostuvo que "a los mejores" siempre se les recrimina "por lo que no hicieron".

"Estuve a punto de dejar de jugar. Estuve a punto, pero ella (su madre) me dijo que no, que siga. Si fuera por mí, hubiese dejado. Dejaba al fútbol, que es algo que amo, pero a ella la amo más. Me dijo que le dé para adelante porque no iba a permitir que deje lo que amo por ella", agregó.

"La que más sufre es mi mamá, porque mi papá jugó y mis hermanos están en el mundo del fútbol. Yo siempre le digo que esté tranquila, a mí no me afecta, y ella me dice que si esta gente pierde tiempo en uno es porque le importas, aunque hablen bien o mal. 'Preocúpate el día que no hablen de vos, ahí ya no importas', me dijo", añadió.

Higuaín logró superar ese difícil momento gracias a que es "cabeza dura". "Algunos caen y otros siguen. Vi a muchos cracks caer en el camino y a muchos menos cracks hacer una carrera de la hostia. La cabeza es fundamental", subrayó.

También consideró que "el jugador de fútbol es descartable" y que cuando un futbolista se retira queda muy poca gente alrededor de él. "Cuando dejás el fútbol quedan muy pocos. No servís, sos descartable. Yo sé que uno es descartable, no tengas dudas. El jugador de fútbol es descartable. Cuando dejás, te mandan afuera", destacó.

Para Higuaín, por eso, "lo más importante de la vida es ser buena gente". Higuaín es uno de los 35 preseleccionados por el seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, para ir al Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio.