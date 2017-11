El emotivo mensaje de Casillas a Buffon tras la eliminación de Italia

EL PORTERO ITALIANO SE RETIRA DE LA 'AZZURRA'

Iker Casillas quiso mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a Gianluiggi Buffon, que anunció su retirada de la selección italiana tras no lograr la clasificación para el Mundial de Rusia. "No me gusta nada verte así! Quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos: una LEYENDA", escribió Casillas en sus redes sociales.