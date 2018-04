Muere Sergio Pitol, Premio Cervantes de Literatura 2005, a los 85 años

El escritor mexicano Sergio Pitol, que fue galardonado con el Premio Cervantes en la edición de 2005, ha fallecido este jueves, 12 de abril, según han confirmado fuentes de la editorial Anagrama. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, también ha hecho mención de su fallecimiento durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura en el Congreso.

Nacido en Puebla (México), el 18 de marzo de 1933, Pitol se licenció en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido titular de esa carrera en la UNAM, la Universidad Veracruzana, en Xalapa y en la Universidad de Bristol. La vocación de escritor lo volcó hacia la promoción de los derechos humanos en México y al cuestionamiento de orientaciones políticas que coloquen al ser humano por debajo de la razón de Estado.

Miembro del Servicio Exterior mexicano desde 1960, para el que ha trabajado como Agregado Cultural en París, Varsovia, Budapest, Moscú y Praga (según sus propias declaraciones, su paso por Moscú afianzó en él su afición por la literatura rusa en general y por Tolstoi en particular), también ha tenido estancias de estudio y trabajo en Roma, Pekín y Barcelona. En esta última ciudad vivió entre 1969 y 1972 trabajando como traductor para varias editoriales, entre ellas Seix Barral, Tusquets y Anagrama (la cual publica sus obras en España), según un perfil publicado por la Universidad de Alcalá cuando recibió el Premio Cervantes.

Pitol es también conocido por sus traducciones al español de novelas de autores clásicos en lengua inglesa, como Jane Austen, Joseph Conrad y Henry James, entre otros. Sergio Pitol fue galardonado en el año 2005 con el prestigioso Premio Cervantes de Literatura 2005. En su discurso, reveló que tal vez el mayor deslumbramiento en su adolescencia fue el idioma de Borges; "su lectura, dijo entonces, me permitió darle la espalda tanto a lo telúrico como a mucha mala prosa de la época".

También se refirió a la obra 'Don Quijote de la Mancha', y a su autor, Miguel de Cervantes, a quien consideró un "adelantado" de su época, destacando que "no hay ninguna ulterior corriente literaria importante que no le deba algo a El Quijote". Sergio Pitol Demeneghi es autor de numerosas obras, entre las que destacan "Tiempo cercado" (1959), "Infierno de todos" (1971), "Los climas" (1972), "No hay tal lugar" (1967), "El tañido de una flauta" (1973), "Asimetría" (1980), "Nocturno de Bujara" (1981), "Cementerio de tordos" (1982), "Juegos florales" (1985), y "El desfile del amor" (1985).

También es autor de "Domar a la divina garza" (1988), "Vals de Mefisto" (1989), "La casa de la tribu" (1989), "La vida conyugal" (1991), adaptada al cine; "El arte de la fuga" (1996), ensayo-memoria; "Todos los cuentos más uno" (1998), "Soñar con la realidad" (1998), "El viaje" (2000), y "Todo está en todas las cosas" (2000).

Otras son "De la realidad a la literatura" (2002), "Obras reunidas II" (2003), "Obras reunidas III" (2004), "El mago de Viena" (2005), "Trilogía de la memoria" (2007), que agrupa "El arte de la fuga", "El viaje y "El mago de Viena"; "Autobiografía soterrada" (2011) y un sinnúmero de artículos y ensayos más.

Esta gran actividad literaria le ha valido varios galardones como el Premio Xavier Villaurrutia 1981 por "Nocturno de Bujara", el Rodolo Goes del INBA por la novela "El tañido de la flauta" (1973), el Premio Nacional de Literatura (1983), el Francisco Xavier Clavijero 2002 (2003) y el Juan Rulfo (1999). Sergio Pitol también ha recibido el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 1982, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura 1993, el Premio Mazatlán de Literatura 1997, y el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 1999, entre otros.

El Premio Cervantes puede recaer en cualquier autor cuya obra literaria esté escrita totalmente, o en parte esencial, en castellano. Los candidatos al Premio los pueden presentar las Academias de la Lengua Española, los autores premiados en anteriores convocatorias, las instituciones que, por su naturaleza, fin o contenidos, esté vinculados a la literatura en lengua castellana y los miembros del Jurado.