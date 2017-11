Valtteri Bottas logra la victoria en Abu Dabi con Fernando Alonso noveno y Carlos Sainz fuera

La temporada 2017 de F1 ha llegado a su fin. Para completar la fiesta del tetrcampeonato y de otro Mundial de constructores más, Mercedes ha cerrado el curso con otro sobresaliente. Con otro doblete. Con una 'paliza' sobre Ferrari y sobre Sebastian Vettel, y con un Valtteri Bottas que acaba feliz la temporada con una victoria en Abu Dabi. Junto a él, Lewis Hamilton y el alemán de la 'Scuderia'.

Esta vez sí lo hizo bien Bottas. No como en anteriores pruebas en las que salía desde la pole, y no como en otras que salía desde más atrás. Esta vez no hincó la rodilla ante su compañero y rival, y tampoco lo hizo ante nadie. Su carrera rozó la perfección. Sin errores y solo viendo peligrar el triunfo cuando Lewis decidió poner a prueba sus nervios.

Aguantó bien, tanto en la salida como tras la primera y única parada, cuando Hamilton le tenía en su punto de mira y no hacía más que ver en su retrovisor la temida mancha plateada del tetracampeón. La carrera era suya, de Mercedes, pues Vettel compitió contra nadie, a 20 segundos de los dos primeros y con Raikkonen a más de 15.

Noveno puesto para Alonso; K.O. Sainz

Fernando Alonso se despidió con una suma de puntos de ese fallido matrimonio con Honda. El asturiano realizó una gran carrera. Una muy completa. Una en la que se vieron sus virtudes, las del chasis de McLaren y también que los japoneses podían ir por buen camino... pero tres años son muchos años en la F1 para un equipo como el de Woking.

Su salida fue buena, peleando con Massa y pasándole incluso, pero cediendo ante él en las rectas de Yas Marina. El Williams, que no destaca precisamente por su rendimiento regular en tanda larga, fue perdiendo terreno y Fernando se aproximo a él. Ante lo imposible de adelantarlo, optó por el 'undercut'.

Más o menos le salió. Massa volvió a pista por delante pero con Fernando pegado y con gomas con más temperatura. Le metió el morro, se lo trabajó en las curvas y, quien lo iba a decir, le adelantó en una recta gracias al DRS. En un par de vueltas estaba ya a un par de segundos de Felipe, quien en su última carrera acabó en el 'top ten'.

No pudo completar Carlos Sainz su gran año, con el 'ascenso' a Renault, con puntos. No fue por él, pues su carrera estaba siendo espléndida. Fue por la parada. Por una mala parada. Porque a la hora de cambiar neumáticos, fallaron sus mecánicos. No le apretaron bien la rueda delantera izquierda y no tuvo más remedio que, en cuanto salió del túnel de Yas Marina, detener el coche. Cosas que pasan y que pueden pasar, a veces falla uno y otras veces otro.

Llega McLaren-Renault

Lo que pase a partir de ahora, en 2018, será otro cantar. McLaren deja a Honda para dar sitio a Renault, y Carlos Sainz podrá tener toda una pretemporada con los amarillos. Ferrari este año compitió y fue mejor que Mercedes durante parte del año, y solo la irregularidad les ha privado de algo más. Próxima parada: GP de Australia 2018.