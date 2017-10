Sebastian Vettel logra la pole en México con Carlos Sainz noveno y Fernando Alonso penúltimo

Vettel va a 'morir' de pie en México. Aunque Hamilton lo tenga todo de su parte para ser campeón, Seb no tiene intención de vender barata su piel. El alemán, lejos de las voces que dicen que Lewis tiene ya atado el Mundial, se ha lucido en el Hermanos Rodríguez para lograr la pole por delante de Max Verstappen y del inglés de Mercedes. Su 1:16.488 fue completamente imbatible.

Y eso que parecía que iba a haber 'sorpresa', porque en el país azteca Red Bull parecía estar a un nivel superior al resto de escuderías según los Libres y el propio curso de las rondas clasificatorias. Buena mejoría mostrada por los austriacos en este Mundial, con un Verstappen que saboreaba su primera pole... hasta que llegó Vettel.

Hasta que llegó quien hizo grande a los de las bebidas energéticas en la Fórmula 1. El cuatro veces campeón de azul se sacó de la manga una enorme vuelta sobre el Hermanos Rodríguez para superar, por menos de una décima, al holandés.

Quizá en modo 'calculadora', Lewis Hamilton no pudo o no supo cómo meter mano al de Ferrari y al de Red Bull. Sabe que lo tiene casi hecho, que es cuestión de tiempo y que en México el 'match ball' es clarísimo. Le vale con ser quinto, y de momento iniciará la prueba tercero. Tras él, Bottas, quien posiblemente no le ataque demasiado en el arranque...

Alonso, lastrado por la sanción

A dos décimas se quedó Alonso del mejor crono de Lewis Hamilton en la Q1. A menos de dos décimas de hecho. Quién sabe hasta dónde podría haber llegado Fernando de haber podido plantar batalla y de no tener una sanción, la enésima sanción por cortesía de Honda, en la pista azteca. Iba bien el McLaren, pero ni siquiera salió a marcar tiempo en Q2.

Tampoco lo hizo Vandoorne. Ni tampoco pudo hacerlo Brendon Hartley, a quien su Toro Rosso dejó tirado. Barata estaba la Q3, pero Carlos Sainz superó el corte con suficiencia en su segundo fin de semana como miembro de Renault. El madrileño logró el séptimo tiempo, por delante de Hulkenberg, y se plantó con los diez mejores demostrando cómo disfruta de amarillo.

Carlos Sainz, noveno

No pudo eso sí superar a Nico a la hora de decidir la parrilla en Q3, pero por fin el alemán tiene a alguien que le planta batalla en vez de la alfombra roja que le ponía Jolyon Palmer. Carlos Sainz ha empezado con muy buen pie su andadura en Renault. Comenzará noveno.

Los puntos serán su objetivo en la carrera de México, y salir campeón será lo que Lewis Hamilton pretenda. Para ello le vale con que todo termine como hoy aunque Vettel gane, y es que con acabar quinto le vale. De momento, sale tercero.