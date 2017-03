Alonso: "Nadie habría imaginado que McLaren-Honda no sería competitivo ahora con las condiciones que me propusieron"

Una temporada más, Fernando Alonso se enfrenta a un Mundial con un coche lejos de ser competitivo para luchar por victorias, por podios y mucho menos por el título. El asturiano, en una entrevista en exclusiva con Manuel Franco, del diario As, se ha sincerado y ha negado que la solución a todo lo que le está pasando en McLaren-Honda sea irse. "¿Me voy a dónde? ¿A casa? No creo que esa sea la solución. La solución es mejorar, trabajar más y exigir más a tus jefes".

"Te preparas muy bien. Haces tus deberes para llegar al máximo como piloto y como atleta y luego la máquina no responde. Es un momento de frustración. Pero qué alternativa tengo, cuando el periódico vende más o menos intentas hacer los mejores artículos", comenta.

Fernando admite además que "nadie" habría pensado que McLaren-Honda estaría así ahora tras lo que le ofrecieron hace tres años: "Es fácil decir ahora que el coche no es competitivo, pero quién habría pensado en aquellos días que sería así con las condiciones que me propusieron. Nadiie, ya te doy la respuesta".

El bicampeón niega que vaya a dar ni un euro de su salario por un mejor motor: "Daría cero. Esa pregunta no es ni para mí ni para Vandoorne. Eso es cosa de Honda. Yo no he fallado. No se ha hecho bien en Japón, no son competitivos en esa zona".

Alonso prefiere no hablar de lo que sucedera tras terminar su contrato con McLaren: "El sueño no es ser campeón y retirarme. El sueño es ser campeón. El problema no son estos coches, sino los horrorosos que hemos tenido estos últimos cuatro años. No me divertía aunque fuera cuarto, undécimo o primero. Este año vuelven a ser coches de Fórmula 1, vuelve a pasar rápido por las curvas y me divierto más".