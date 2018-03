Anita y sus amores

Evidentemente siente adoración por sus padres. Con su papá disfruta de lo lindo en el sofá, se pasa el día provocándolo por el pasillo para que corra a pillarla y le haga cosquillas, y aunque es muy pequeñita le encanta al igual que a sus hermanos que papá le cuente un cuento.

La mamitis de Anita todavía no se ha curado del todo pero ya es más llevadero. Ahora me puedo ir a trabajar sin esconderme, pero he de reconocer que me encanta que no pueda vivir sin mí. Es como una sombra que me persigue por todos los rincones de la casa.

Con respecto a sus hermanos, ahora que ya es un poco más mayor los disfruta mucho más que antes. Siempre está llamándolos por su nombre a gritos, y se suma al plan que más le guste. Ahora pasa mucho tiempo con Pati, pero siempre tiene controlado al resto. Admira a Luisillo y no podría vivir sin su hermana mayor "Men".

Disfruta muchísimo cuando está con cualquiera de sus "titos", y cuando no lo está, exige constantemente llamarlos por teléfono o hacer "facetime". Es increíble la felicidad que irradian en ese momento la pequeña y los titos, sobretodo mi hermana Bea y su futuro marido Kike. Siempre se hacen las mismas preguntas es como algo pactado. Parece que el día no se acaba hasta que cumplen con el ritual.

También le encanta ir a casa de mi marido. El abuelo que por suerte ya se ha recuperado de estar malito, la consiente con el chocolate y lo primero que hace al llegar es sentarse en sus rodillas a ver lo que pilla. La abuela siente adoración por ella, a pesar de ser la nieta número 17. Es el juguete de la familia, es tan simpática que se ha ganado a pulso un lugar preferente con sus "mimos", y Anita disfruta mucho con sus abuelos paternos y siendo la protagonista número uno.

Para el final he querido dejar a mis padres, no podemos olvidar que para ellos es su primera nieta y literalmente se "les cae la baba". Sus atenciones y cariño con todos los peques, pero en especial con Ana desde que nació, han hecho que Ana los quiera a un nivel poco común. A veces pienso que los quiere más a sus propios padres, sobre todo a la abuela. Me encanta que esto sea así. Cada día hablan varias veces con la abuela "abu" y con "tatá" y es obligatorio por semana pasar alguna tarde con ellos, en su casa llena de juguetes.

Para terminar os cuento una anécdota que pone de manifiesto el cariño que la pequeña tiene por su familia. Le costaba mucho tomarse el yogurt después de la cena, hasta que le empezamos a dar las cucharadas dedicadas a las personas que ella quiere. "Esta por Papá, Esta por Mamá, Esta por la abuela, esta por Pati, esta por Tatá", hace meses que no se deja ni media cucharada.

La semana que viene sigo con vosotras. Una vez mil gracias por perder un minuto conmigo y "mi pequeña gran familia". Hasta la semana que viene.