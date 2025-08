Timur rompe con Nevra tras descubrir la verdad: “Toda mi vida ha sido una mentira”

Timur ha tocado fondo en Renacer. Tras visitar la tumba de Aziz y gritar su dolor al cielo, decide enfrentarse a Nevra. La conversación es desgarradora: “¿Quién es mi padre?”, le pregunta con el alma rota. Aunque Nevra intenta justificarse, Timur no puede contener la rabia. “Nunca me has hecho sentir lo que veo entre mis hijos y Bahar”, le reprocha entre lágrimas.

La revelación de que Leyla es su madre biológica lo desestabiliza por completo. Nevra le confiesa que siempre lo ha amado como a un hijo, pero Timur ya no puede seguir viviendo en la mentira. Decide marcharse con Parla y le pide espacio: “Deme un poco de tiempo, señora Nevra”.