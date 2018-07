AVANCE CAPÍTULO 6 DE 'VIS A VIS' | “Te vendrán a buscar…”

Al final, parece que Saray ha aceptado casarse para evitar que a su familia la echen del poblado. El que debería ser el día más feliz de su vida tiene visos de convertirse en una auténtica pesadilla y no solo porque sea lesbiana y no esté enamorada de su futuro marido. Saray no es virgen y teme que cuando vengan a hacerle la prueba del pañuelo todo se vaya al traste. ¿Cómo se las apañará la gitana para fingir que no es virgen? Este jueves a las 22:30 horas nuevo capítulo de 'Vis a Vis' en Antena 3.