Francesco llama a la policía tras descubrir la mentira de Farah: “No quiero volver a verte”

Francesco se ha llevado una gran decepción con Farah al descubrir que le ha estado mintiendo… ¡Justo después de haberse dejado llevar con ella! Violeta le ha contado que ha escuchado una conversación de la joven en la que aseguraba que el policía no sospechaba nada.

Después de haber tomado cartas en el asunto, Francesco decide pedirle explicaciones a Farah cuando se encuentra con ella. “Has estado mintiendo todo este tiempo”, le reprocha él. La joven no puede contener las lágrimas y le asegura que tiene motivos para haberlo hecho.

“Ellos sólo querían que te tuviese vigilado y que te distrajera”, le confiesa. La joven también le deja claro que lo que ha surgido entre ellos no estaba planeado y que lo ha besado porque así lo ha sentido.

Francesco ya no puede creerla y ha tomado una decisión… ¡Ha llamado a la policía! “Tendrás que responder por lo que has hecho y yo no quiero volver a verte”, le dice Francesco muy seriamente. ¿Volverá el inspector a ver a la joven?