Paula Echevarría: "Habrá una cuarta temporada de Velvet"

Su aparición era de las más esperadas y, una vez más, Paula Echevarría no ha defradudado en sonrisa y estilismo. La actriz, nominada a la mejor prota de serie por Velvet, está encantada con su nominación: "estas cosas dan un empujoncito". Echevarría es consciente del público fiel que apoya a Velvet cada jueves y ha querido agradecérselo confirmando en exclusiva que habrá una cuarta temporada de las galerías más famosas de la televisión. Paula afronta la cuarta entrega de la serie con mucha ilusión ya que le ha cogido mucho cariño a Ana, su personaje: "He crecido con Ana". Hemos querido que Paula diese un premio Neox Fan Award al actor de Velvet con el camerino más desordenado, la actriz no duda en otorgárselo a Miguel Ángel Silvestre "que lo tiene todo lleno de papeles y comida".

Publicidad