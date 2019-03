Pedro calma la angustia de Rita: "Eres mi mujer y vas a ser la madre de mis hijos"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 8 TEMP.3 | 'DÍA Y NOCHE'

Rita está muy preocupada. Después de varios intentos, no consigue quedarse embarazada de Pedro y se piensa que puede ser que sea culpa suya. Que le haya bajado el periodo otra vez, tras haberse hecho ilusiones con un pequeño retraso, entristece a la costurera creando un gran miedo en ella: no poder tener hijos. Rita duda de sus capacidades como mujer y teme no ser apta para darle un hijo a Pedro. Pero él confía en ella y le regala palabras tan bonitas que hacen que Rita se derrita en sus brazos.