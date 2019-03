Una noche de bodas ‘en ruinas’

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 11 | A UN OCÉANO DE DISTANCIA

Tanto Patricia como Valentín estaban muy nerviosos en el momento de pasar su noche de bodas. Después de un enlace en el que no pudieron hablar a penas entre ellos, la hija de los Márquez busca cualquier excusa para no acostarse con su ahora marido. Valentín accede, no podrá hacer el amor con ella hasta que sea totalmente sincero. Y es que Patricia, al enterarse de que uno de sus grandes negocios está en la ruina, no ve motivo alguno para estar casada con un hombre al que no puede ver delante.