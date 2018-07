Mateo, un novio guapo, dudoso y triste días antes de su boda

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 15 TEMPORADA 3 | ¿VIVAN LOS NOVIOS?

Tras cinco meses de preparativos, Mateo no soporta más la presión del gran día. Sus madres, el menú, sus suegros... todo lo relacionado con la boda ha conseguido sacar de quicio al novio. Raúl intenta calmar los ánimos de Mateo y le aconseja que se lo tome como un juego. "No quiero clase, no quiero glamour. Quiero ser feliz, me gustan las cosas sencillas", asegura enfadado Mateo.