Jonás a Patricia: "No debería casarse con un hombre que no quiere"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 10 TEMP.3 | 'NO DIGAS ADIÓS'

Jonás no se lo piensa dos veces y es muy directo y sincero con Patricia. Le dice que casarse con un hombre que no quiere por negocios no es la mejor forma para pasar una vida feliz. La pequeña historia que tuvieron no fue sólo sexo ni una obligación para ninguno, fue algo recíproco entre ambos donde los dos se buscaban, algo real. A diferencia de la relación de Patricia y Jonás, la que ella tiene con su futuro marido, como dice el repartidor, "está vacía por dentro". ¿Se casará finalmente Patricia con Valentín?