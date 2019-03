Cristina le planta cara a Alberto: "Yo también fui tu víctima y regresé"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 7 | 'LA ESPERA'

Cristina aprovecha la difícil situación por la que está pasando Alberto para intentar consolarle pero Alberto intenta echarle de su despacho. Cristina no se va, le hace ver que ella también desapareció por haberla engañado y que volvió con lo que Ana volverá también. Alberto no quiere comparaciones ni consejos "deja de escupir tu veneno" y antes de echarla nuevamente le advierte "reza porque a Ana no le haya pasado nada". Cristina se va y se refugia en Victor que encuentra una carta que lo cambiará todo.