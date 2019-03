Cristina aparece en la fiesta dispuesta a humillar a Ana: “Sara fue amante de Alberto”

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 6 TEMP.3 | 'REGRESOS'

Cristina encuentra una invitación a la fiesta del décimo aniversario de Airsa encima de la mesa de Clara, al momento sabe que no puede perderse tal evento al que supone irá Alberto con Ana. Cristina se presenta en la fiesta para sorpresa de todos y no sólo por su presencia, sino también por sus palabras. Dispuesta a hacerse notar no duda en dirigirse a Alberto y comentarle que está muy bien rodeado de sus tres mujeres: el amor de su vida, su esposa y su amante. Esa frase delante de Ana desató el caos, la costurera no sabía nada de la relación entre Alberto y su amiga de negocios. Ana huye y Alberto intenta retenerla justificándose. Ana no quiere volver a tocar fondo y sale corriendo de la vida de Alberto hasta desaparecer. ¿Sabrá perdonarle?