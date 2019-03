MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 8 TEMP.3 | 'DÍA Y NOCHE'

Alberto acompañó a Cristina el ginecólogo pero no para ver la cara de su hijo, sino hacerle entrega oficialmente de la recién conseguida nulidad matrimonial. Ambos felices, por una cosa o por otra, Cristina considera que lo mejor para los dos y para la situación que les ocupa, es estar juntos. Pero Alberto la sorprende con una frase que a Cristina se le clava como un puñal: "Si algo me enseñaron los Otegui es que todo se puede comprar con dinero". Una afirmación con la que, su ya no mujer, se siente traicionada y en ese momento tan sólo quiere acabar con la carrera de Ana. Alberto sí se ocupará de su hijo, pero no de Cristina.