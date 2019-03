Alberto a Ana: "Mi vida era completa porque tú estabas en ella"

Tras 24 horas en paradero desconocido Ana vuelve con las ideas claras y así se lo dice a Alberto: "Te amo pero no puedo más, necesito completar mi vida como tú has hecho con la tuya".

Alberto abraza a Ana que con la mirada perdida le confiesa sus miedos: "Llevo toda mi vida soñando con ser quién no soy. Esperando a que vuelvas, a que me conviertas en una princesa de los cuentos de Hadas y tu mientras tanto vivías, viajabas, conocías a otras mujeres", Alberto no entiende el por qué de sus palabras, él solo sabe que su vida no tiene sentido sin ella pero Ana no puede más y decide terminar su relación con Alberto para vivir su propia vida.