Mateo desafía a Alberto: "No tienes cojones de enfrentarte a esta situación"

Tras la ruptura con Ana y el descubrimiento de la mentira de Cristina, Alebrto es un hombre nuevo, serio y atormentado. Cuando Mateo ve que Ana sale del despacho de Alberto entra intrigado por saber si se han solucionado las cosas: Alberto sigue destrozado: "Sigo enamorado de ella y ella no hace nada por acercarse a mí. No voy a soportar otro fracaso". Mateo va a hacer todo lo posible para que su amigo vuelva a sonreír y luche una vez más por Ana: "Baja ahora mismo y dile que no puedes vivir sin ella y que necesitas otra oportunidad"