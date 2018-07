Paula Echevarría: "Chicas Velvet, os adoro"

VELVET DICE ADIÓS TRAS 4 TEMPORADAS

Han sido 4 años juntos y ahora que llega el final de 'Velvet', Paula Echevarría ha querido dar las gracias a las 'chicas Velvet' que la han acompañado durante este tiempo. "No se qué hubiera sido de mi sin ellas, dentro y fuera del set.. han sabido sacarme lágrimas cuando era necesario y han sabido sacarme risas hasta cuando no era necesario. Hemos vivido juntas tantas cosas! Y hemos creado un vínculo maravilloso. Hoy Clara, Rita y Ana se verán por ultima vez (Marta, Ceci y Paula no..) ... Y a ver si encontramos por fin a Luisa!.. #ChicasVelvet os adoro!!!!", ha sido el mensaje que Paula ha colgado en Instagram.