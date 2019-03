En exclusiva, la primera carta de Alberto a Ana narrada por Miguel Ángel Silvestre

El estreno de la serie ha sido un éxito, más de 4,8 millones de espectadores quedaron enganchados desde el primer minuto a la historia de Ana y Alberto y a las demás tramas de 'Velvet'.

Queremos que sigas disfrutando de la serie con la experiencia Velvet 360.

Secuencias eliminadas en Velvet 360

Disfruta de tres secuencias eliminadas no emitidas en televisión. No olvides buscar en los aviones de papel repartidos entre los escenarios...

Nuevos vídeos en escenarios

Vuelve a revivir escenas del capítulo en el mismo escenario donde se rodó. Adéntrate en las galerías y descubre los vídeos que tenemos preparados para ti.

Audios

Revive la cuña radiofónica con el anuncio de la muerte de don Rafael.

En exclusiva, Carta de Alberto a Ana narrada por Miguel Ángel Silvestre

Esta es una de las exclusivas que tenemos preparadas para ti. Cada semana podrás escuchar una nueva carta de Alberto a Ana, narrada por Miguel Ángel Silvestre, desde su estancia en Londres donde su padre le envió para olvidarse de Ana. La distancia no es el olvido...

"Londres, 17 de septiembre 1951

Querida Ana, acabo de llegar a Londres y lo único que pienso es que no estás aquí. La ciudad es fea, no para de llover y yo no paro de pensar que ahora mismo, si no fuera por mi padre, estaríamos los dos juntos en París. Lejos de todos, y sobretodo de ellos, lo odio tanto... Odio tanto a mi padre que no creo que pueda perdonarle nunca haberme mandado aquí sin ni siquiera haberme dejado despedirme de ti..."

Escucha la carta íntegra en Velvet 360 , busca donde Ana guarda todas las cartas de Alberto...