Carlos le oculta a Ana el secreto que la está destrozando

Desesperada, Ana decidió llamar a Carlos para saber si Alberto cogió el vuelo en dirección La Habana. A pesar de que las cosas no terminaron muy bien entre ellos, Carlos es el único que le podía ayudar en estos momentos. Viendo la desesperación que Ana sentía por la incertidumbre de no saber si Alberto subió a ese avión o no, Carlos accedió a revisar la lista de pasajeros que embarcaron e informar a Ana personalmente en las galerías.