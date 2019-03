"Entre lo de Ana, mi madre e intentar quedarme embarazada..."

EL DIARIO DE VELVET CON RITA

Rita sabe que Ana está destrozada por las consecuencias del desfile, así que se dedica a consolarla y tratar de subirle él ánimo. Pero nada funciona y le duele mucho ver a su amiga volver al taller vistiendo su bata de siempre, renunciando a sus sueños sin ella poder evitarlo. Por otro lado, su madre llama para avisar que ha muerto un tío suyo. Rita convence a Clara de que viaje a representar a la familia en la repartición de la herencia mientras que ella se queda para ponerse en la tarea de quedarse embrazada; lo que pasa es que ya llevan un tiempo en esas y, como aún no hay resultados, Rita empieza a agobiarse y a pensar que tal vez no pueda tener hijos. Pero aún no se rinde y piensa ponerse con Pedro día y noche si es necesario. Qué sería de las galerías sin nuestra Rita...