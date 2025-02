Zerrin se enfrenta a Ferit y le exige que cumpla su promesa: "Divórciate de Seyran y cásate con Pelin"

Ferit ha intentado justificarse ante Zerrin, ya que no cumplió su promesa de reunirse con ella. Sin embargo, la madre de Pelin no ha perdido la oportunidad de plantarle cara sin titubeos. "La chica con la que estás casado echó a mi hija de tu casa, ¿no te dio ni una pizca de vergüenza?", le ha gritado.

A pesar de que Ferit ha intentado defenderse asegurando que Pelin sí le importa, Zerrin ha sido aún más dura: "Tu dinero, tu apellido, tu actitud, tu familia… nada de eso me impone. Te dije que no usaras tu poder, te dije que no hicieras llorar a mi hija".

Zerrin ha ido más allá y le ha recordado a Ferit su promesa de casarse con Pelin. "Tú mismo lo dijiste entre lágrimas, ¿ahora tu palabra no vale nada?", le ha reprochado, dejando claro que Pelin sigue sufriendo cada día por su culpa.

Ferit, muy afectado, se ha disculpado, pero para Zerrin, eso no es suficiente. Lo único que espera es que haga lo correcto: "Divórciate de Seyran y cásate con Pelin", le ha exigido sin rodeos.

Así, Zerrin ha puesto a Ferit contra las cuerdas y ahora él debe tomar una decisión definitiva. ¿Se dejará presionar y cumplirá su palabra, o seguirá luchando por Seyran?