¿Qué pasaría si Ferit le pidiera el divorcio a Seyran? Ifakat advierte sobre las consecuencias

Al regresar a casa, Ifakat le ha preguntado a Seyran de dónde venía. Ella le ha explicado que ha estado cenando con Defne y Efe, y que su hermana la ha acompañado.

Sin embargo, a Ifakat no le ha gustado nada su respuesta. "No apruebo tus decisiones", le ha dicho amenazándola, "estás cavando tu propia tumba al desafiarme".

La situación se ha vuelto cada vez más tensa, e Ifakat le ha advertido que no le falte el respeto. Al preguntarle sobre Ferit, Seyran ha respondido que no sabe dónde está y que no es su niñera. Sin embargo, Ifakat ha aprovechado el momento para darle un golpe bajo: "Si no te hubiera sacado de casa de tu padre, imagina dónde estarías ahora. Todo lo que tienes y todo lo que has logrado se lo debes a él. Sigues aquí porque él lo quiere", le ha dicho.

Las palabras de Ifakat han dejado a Seyran sin respuesta. Ha quedado claro que Ferit tiene el poder de cambiar su destino. ¿Qué pasará ahora? ¡Máxima tensión en la mansión Korhan!