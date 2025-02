Fuat confiesa su frustración y resentimiento en una conversación explosiva con Halis: “Soy invisible para ti”

Fuat no quería comer en la cena, y Halis se ha dado cuenta de inmediato. Al notar la actitud pasiva de su nieto, le ha preguntado si no tiene respeto por la mesa. El hermano de Ferit, sin darle mucha importancia a la pregunta, ha respondido que no quería cenar, lo que ha enfadado a Halis.

Molesto y cansado de la rutina, Fuat ha dicho que le gustaría cenar fuera con su mujer al menos una vez a la semana, si se lo permitía. “Ferit y Seyran siempre están fuera”, ha soltado, cargando contra su hermano sin filtro.

Halis, al escuchar las palabras de Fuat, ha intentado mantener la calma, pero su paciencia se ha agotado. Le ha pedido que dijera todo lo que pensaba, que no se guardara nada para sí mismo. Fuat, sin dudarlo, ha confesado que solo quiere ser igual que Ferit. “Es todo lo que pasa”, ha dicho.

Sintiendo que la situación estaba fuera de control, el patriarca de los Korhan le ha respondido que tiene celos de su hermano. La acusación ha dejado a Fuat más vulnerable aún, y él ha respondido con una verdad amarga: “Conmigo no has tenido ni la mitad de la bondad ni tolerancia que con él”.

Halis, más enfadado, le ha gritado, diciéndole que era un desagradecido. Después de una dura reprimenda, Fuat ha comenzado a llorar desconsoladamente. La escena ha sido desgarradora, y Halis le ha ordenado que no se vaya. “Te comerás la cena, aunque sea veneno”, ha gritado.