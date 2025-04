Ferit destroza a Pelin con sus reglas: “Seyran seguirá en mi mente y en mi corazón”

Ferit ha llevado a Pelin a su habitación con la intención de explicarle las reglas del lugar y de su relación. Ella, ilusionada con los planes de boda, le ha dicho que quiere hacer cambios en la habitación, quitar cualquier rastro del pasado y comenzar una vida a su manera. Pero Ferit ha sido tajante: no va a cambiar absolutamente nada.

Y no solo eso: también le ha explicado que no tendrán relaciones íntimas, ni la besará. Luego, ha sido más claro: “No cambiarás nada de esta habitación. No pronunciarás el nombre de Seyran. Incluso si nos casamos, Seyran seguirá en mi mente y en mi corazón. Y firmarás los papeles sabiendo eso”.

Pelin, sin saber cómo sostenerse, se ha marchado llorando, entendiendo por fin que Ferit no ha dejado de amar a Seyran… y tal vez nunca lo haga. Y si había alguna duda, lo que ha pasado después lo ha confirmado todo: Ferit ha huido con Seyran, Suna y Abidin.

Con la boda de Suna anulada y la familia Ihsanli completamente humillada, Ferit ha apostado por el amor y la libertad, dejando a Pelin fuera de su vida en todos los sentidos.