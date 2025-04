Ferit se despide de Seyran con una advertencia escalofriante: “Prepárate para sufrir”

Ferit y Seyran han vuelto a encontrarse, esta vez en el garaje. Él ha hecho un último intento por arreglar su matrimonio, pero Seyran no ha cedido. Está dolida y siente demasiado rencor como para perdonarlo.

Durante la conversación, el nombre de Tarik ha salido y Ferit ha estallado en celos. “¿Cuándo te ha empezado a gustar?”, le ha preguntado, inquieto por saber si planea casarse con él.

Ferit ha insistido en que, a pesar de todo lo que ha pasado, él está ahí, intentando salvar su relación. “Estoy tratando de arreglar esto”, le ha dicho. Pero Seyran ha sido tajante: no hay vuelta atrás.

Ella ya no espera nada. “Me has destrozado la vida desde el momento en que me conociste. Estoy harta de ti, de tus amenazas y de todo lo que has hecho”, le ha respondido rota de dolor.

En medio de la discusión, Tarik ha aparecido por sorpresa, gritando. La reacción de Ferit no se ha hecho esperar, y le ha gritado: “¿Nos has estado espiando como una maldita portera?”.

Los dos estaban a punto de pegarse, pero Seyran ha intervenido. Le ha pedido a Ferit que se marchara. “Esta vez no habrá vuelta atrás”, ha dicho él antes de irse.

Ferit, roto, se ha despedido con una advertencia fulminante: “Nunca voy a olvidar este día. He hecho todo lo que he podido. No soy responsable de lo que pase a continuación. Prepárate para sufrir. Voy a hacer que nunca te olvides de este garaje”.