Ferit castiga a Seyran con su indiferencia y ella le responde con un bofetón: “En tus ojos solo hay ira y celos”

Seyran se ha presentado por sorpresa en el gimnasio de Ferit. Él estaba jugando al pádel con Pelin pero, al verla, no ha tenido más remedio que pedirle a su prometida que los dejara a solas.

Sin rodeos, Seyran le ha hecho la pregunta: “¿Le has pedido matrimonio a Pelin?”. En ese momento, Ferit ha intentado esquivarla. Le ha dicho que eso ya no es asunto suyo. Pero ella ha insistido. Necesitaba escucharlo de su boca.

Y entonces él lo ha confirmado: “¿Qué esperabas? ¿Que me pasara la vida llorando por ti?”. Seyran ha intentado mantenerse fuerte, pero no ha podido evitar responder con rabia: “No eres un hombre, solo un niñato. No cumples tu palabra. No tienes juicio. Te pareces a tu abuelo… y a tu padre”.

Harto de esta situación, Ferit ha respondido sintiéndose humillado después de todo lo que ha hecho por ella: “Muy pronto vas a decir que ojalá no te hubieras dejado llevar por tu orgullo. Pero ya será demasiado tarde”.

Ella, rota por dentro, le ha dicho que no ve amor en su mirada. “En tus ojos solo hay ira, celos y maldad”, le ha confesado.

Justo ahí, Ferit ha decidido cortar la conversación y la ha echado de allí: no quería hacer esperar más a su futura esposa. Pero antes de marcharse, Seyran le ha cruzado la cara con un bofetón.