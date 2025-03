Esme explota contra Ferit tras su enfrentamiento con Zerrin: “No mereces a mi hija”

Ferit ha intentado justificarse, pero Esme, llena de rabia e impotencia, ha dejado claro que no tolerará más sus engaños. Mirándolo con desprecio, ha dicho todo lo que pensaba: "Eres un mentiroso. Engañaste a mi hija, la llevaste a tu casa con su vestido de novia y esa misma noche metiste a tu amante en la habitación. ¿Qué planeabas? ¿Divorciarte después de humillarla?".

Consciente de sus errores, Ferit ha intentado defenderse, pero Esme no ha querido escucharlo. Para ella, su traición no tiene justificación. Kazim, a diferencia de él, jamás ha mirado a otra mujer ni ha traicionado a su esposa. Y Esme no está dispuesta a permitir que su hija viva una vida de sufrimiento.

"Te he defendido solo para no humillar a mi hija, pero eso se acabó. A partir de hoy, no quiero que siga contigo ni un minuto más". Sus palabras han dejado a Ferit muy avergonzado. Ahora, su matrimonio con Seyran está en la cuerda floja, y esta vez, no hay marcha atrás.