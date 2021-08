Züleyha, Yilmaz y Demir: un triángulo lleno de celos

Después del último encuentro tan frío que vivimos entre Züleyha y Yilmaz, parece que cada vez están más lejos el uno del otro.

Züleyha acude al baile con Demir pero allí se encuentra con Yilmaz ¡bailando con otra mujer! Züleyha no puede contener los celos y le pide a Demir que dejen de bailar.

Demir se da cuenta de que Yilmaz está en la sala: “¿Es por Yilmaz? ¿Te quieres sentar para no verlo?”. Ella le responde que no sabía que Yilmaz estaba aquí, pero Demir no la cree.

¿Tanto le afecta a Züleyha ver a Yilmaz con otra mujer? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Tierra Amarga en Atresplayer Premium!