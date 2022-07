Züleyha tiene un grave accidente de coche... ¡Y Ümit le salva la vida!

Züleyha está embarazada por tercera vez. La joven está muy ilusionada, y recientemente le ha dado la noticia a Demir. El matrimonio no cabe en sí de felicidad, un hermanito/a para Adnan y Leyla es una bendición y es lo que más le apetece a la pareja. Aunque la joven no está muy segura aún, Demir tiene claro que todo va a ir bien.

La joven ha decidido ir al ginecólogo para comprobar el estado de su futuro bebé. Züleyha iba conduciendo hacia el hospital para hacerse una revisión del embarazo cuando de pronto ha notado que algo no iba bien. Una garrafa de aceite se ha derramado en mitad de la carretera y el coche ha empezado a derrapar. Quería frenar, pero no podía, ¡los frenos no funcionaban! La joven ha intentado controlar el vehículo todo lo posible, pero, al final, ha tenido un accidente.

Justo en ese momento ha pasado por esa misma carretera Ümit, que quería ir a ver a Züleyha para contarle todo sobre su relación con Demir. Cuando ha visto el coche contra el árbol, se ha bajado del coche y rápidamente se ha dado cuenta de quién iba dentro.

Al principio Ümit ha pensado en llevar a cabo su propia venganza y tenía intención de no ayudar a Züleyha y dejarla morir. Sin embargo, Ümit no ha podido dejar sola a Züleyha ante su llamada de socorro y, con la ayuda de otros hombres que pasaban por allí, la ha llevado al hospital.

Su actuación ha sido fundamental para evitar la muerte de Züleyha, que, aunque tendrá que pasar por quirófano, los doctores esperan que se recupere. ¿Qué pasará con el bebé?