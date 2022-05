Züleyha se sincera con Sevda respecto su relación con Demir: "Lo único que queda de nuestro matrimonio es un papel"

Züleyha sigue sin superar la muerte de Yilmaz, no obstante, sabe que por sus hijos debe de luchar para salir hacia delante. En un primer momento quiso abandonar la mansión, ya que su matrimonio con Demir no había funcionado, y no quería causarle más problemas. Sin embargo, Demir se negó.

Demir le ofreció a Züleyha vivir bajo el mismo techo, sin tener que tener una relación matrimonial, pero que ella pudiera estar cerca de sus hijos y también regentar la mansión. Así aceptó Züleyha, quien poco a poco está comenzando a coger las riendas del legado de Hünkar.

Ahora que poco a poco, Züleyha va recuperando la ilusión y se está haciendo cargo de la mansión y de sus tierras, Seva le pregunta por su relación Demir, a lo que Züleyha responde tajante: "Ya no soy su esposa". Para Züleyha, su matrimonio con Demir está muerto, y no tienen más que una relación cordial por sus hijos y por las tierras de su madre.

Sevda se ha quedado helada ante esa contestación, ella quiere Demir y Züleyha estén juntos de nuevo... ¿Lo conseguirá?

¡Dale al play y revive este momentazo!