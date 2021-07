Züleyha, rota sin noticias de Yilmaz: “Elegí morir para que él viviera”

Después de la vuelta de la joven pareja de recién casados, Züleyha y Gülten se reúnen en la habitación.

Züleyha, desesperada, le pregunta sobre la carta que le confió y si hay noticias de Yilmaz.

La respuesta que obtiene no fue la esperada y sus ánimos comienzan a alterarse. Atónita no puede creer que Yilmaz no haya contestado a su carta y no le reconoce.

¿Habrá pasado algo con la carta?