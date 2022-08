Züleyha le hace una importante pregunta a Fikret sobre la empresa Yaman

Hay algo claro y es que el matrimonio entre Züleyha y Demir no pasa por su mejor momento. La joven, cuando se enteró de la infidelidad de éste, vendió el 25% de acciones de la empresa Yaman, lo que era su parte correspondiente.

Cuando Demir se enteró, montó en cólera. El joven no se podía creer que Züleyha hubiera vendido las acciones de la empresa familiar, sin embargo, ella lo hizo cuando se marchó de Adana y pensaba que no iba a regresar. El único problema es que no sabe a quien se las vendió…¡Madre mía!

El joven está convencido de que ha sido Fikret quien las ha comprado y se fue directo a verle… ¡Se suponía que su venganza había terminado ya!

Fikret niega que haya sido él quien las ha comprado, pero Züleyha no se fía y ha decidido hacerle una visita en presencia de Lütfiye y Fekeli.

Züleyha ha explicado que el abogado que llevó la operación ha desaparecido, por lo que no pueden saber quién ha comprado las acciones. Así que le ha preguntado directamente si es él el comprador… “Te suplico que me vendas las acciones si las tienes”, le ha dicho Züleyha. Pero Fikret, de buen humor, le ha dicho que él no fue: “No me interesa nada de los Yaman”.

Fikret le ha expresado a Züleyha su hartazgo ante las tiras y afloja con Demir. Él ni ha comprado las acciones, ni sabe quién las tiene… ¿Estará diciendo la verdad? ¿Qué pasará?