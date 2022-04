Züleyha se enfrenta a los reproches de Demir: “No valoras nada mis sentimientos”

Tras lo sucedido, en la mansión, la revelación de Müjgan ante Züleyha no deja de comentarse. A Yilmaz no le ha importado Demir, ni que Sermin y sus amigas estuvieran allí reunidas, lo único que quería es que Züleyha supiera que no le ha engañado.

Sin duda la revelación de la doctora ha supuesto un nuevo golpe para Züleyha. Nadie pensaba que Müjgan iba a llegar tan lejos con su actitud y mentir con algo tan delicado como estar embarazada.

Más tarde, Züleyha se ve obligada a enfrentarse a Demir que no entiende por qué Yilmaz fue a la mansión para contarle a Züleyha que Müjgan no estaba embarazada: “Te dolía pensar que Müjgan tendría la vida que tu deseas con él ¿no?”, señala.

Demir empieza a encajar las piezas del puzle: “Le pediste explicaciones a Yilmaz y él te trajo a Müjgan hasta aquí para demostrarse que no están juntos”, señala. Züleyha duda, ¿ha llegado el momento de decirle la verdad?

Demir sabe que Yilmaz fue hasta la mansión para convencer a Züleyha y decirle que no piensa renunciar a Züleyha y mucho menos separarse de Adnan.

La joven se enfrenta a él, Demir tiene que cambiar, igual que lo hizo su madre. Aunque sea por Adnan, ya que tarde o temprano alguien sufrirá las consecuencias de todo esto.

