Züleyha se aleja de Yilmaz: “Ya no hay ninguna diferencia entre Demir y tú”

Yilmaz y Züleyha vuelven a verse en la pequeña mansión. Züleyha entra muy seria y empuja a Yilmaz: “¿A qué vienes? ¿A llevarte a mi hijo y separarlo de mí? ¿Por qué lo hiciste?”, señala la joven.

Yilmaz quiere darla una explicación, pero Züleyha no quiere escucharle: “¿Qué diferencia hay ahora entre Demir y tú?”, pregunta la joven con lagrimas en los ojos.

El joven asegura que no ha querido hacerla daño: “Cuando Demir afirmó que Adnan siempre será su hijo perdí la cabeza”, señala. Pero Züleyha le dice que eso no le da derecho a llevarse a su hijo.

Las cosas entre la pareja se han complicado y Züleyha no quiere saber nada de Yilmaz: “Para mi ya no hay ninguna diferencia entre Demir y tú, no vuelvas a cruzarte en mi camino”.

Para Züleyha su ruptura es definitiva, pero Yilmaz no está dispuesto a rendirse ¿Qué hará para intentar remediar su error?