Züleyha acepta huir con Yilmaz

Yilmaz ha ido a ver a Züleyha a la mansión, ahora con la excusa de que está reformando la casa de Sermin, le es más fácil entrar sin ser visto.

Züleyha aprovecha que Demir está muy arrepentido por no haber confiado en ella y se libra de él para reunirse con su amado. La pareja se funde en un fuerte abrazo.

Yilmaz vuelve a insistirla con la huida: “Sabiendo que me amas no puedo estar lejos de ti. Ya no tengo paciencia, ni fuerzas”, le dice el joven. Pero Züleyha le recuerda que está esperando un hijo de Demir y que también está Adnan: “Daría mi vida por ti, pero no solo soy yo”.

Yilmaz no duda en aceptarlos como si fueran suyos: “Seré un padre para ellos, solo dime que sí”. El joven asegura que mientras su corazón siga latiendo les va a proteger. Finalmente, Züleyha acepta su propuesta y comienzan a preparar la fuga ¡Madre mía!

Entre tanto, Demir, que está en la mansión, comienza a buscar a Züleyha. No sabe dónde está pero el coche está en la puerta. Está muy cerca de ver a Züleyha y a Yilmaz juntos… ¿Les descubrirá?