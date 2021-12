Yilmaz y Züleyha se alejan para siempre: “Ya formas parte del pasado”

El hospital de Adana se satura con la llegada de enfermos procedentes de la fiesta de la circuncisión, incluida Gülten y la esposa de Hatip. Los Yaman han improvisado un hospital de campaña para ayudar a los empleados que han enfermado.

Entre tanto Yilmaz llega al hospital para buscar a Müjgan pero allí se encuentra con Züleyha: “Lamento lo que ha pasado, ¿estás bien?”. La joven intentar irse sin decirle nada, pero Yilmaz la detiene: “No hagas eso, no me mires como a un enemigo”.

Pero Züleyha le dice que no es su enemigo: “Solo somos personas que se conocen. Cada uno elige su camino”.

Yilmaz no quiere que las cosas terminen así: “Tú ya formas parte de mi pasado y no importa el camino, eso no cambiara. Mi vida se acabó… ahora solo es una obligación”, señala.

El joven también acepta su destino: “Quiero que sepas que me despertaré para verte”. Pero Züleyha le dice que ya es tarde: “Te saqué de mi corazón y te borre de mis pensamientos”.

En ese momento llega Demir que les ha visto hablando: “¿A qué has venido Yilmaz?”. Ahora Demir confía en su esposa.

Züleyha no quiere saber nada de Yilmaz… El joven ha elegido estar con Müjgan.

