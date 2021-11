Yilmaz secuestra a Hünkar y Fekeli impide que acabe con su vida

Hünkar ha vuelto a Adana tras pasar varios días en Estambul. Yilmaz se ha enterado de que Hünkar ha vuelto y no duda en secuestrarla y enfrentarse a ella enseñándole la carta que ha llegado a sus manos: “Amenazaste a Züleyha con mi vida, la obligaste a casarse, no me mientas”.

Hünkar se defiende de sus acusaciones: “Ella se casó porque quiso”. La tensión entre ambos aumenta cuando Hünkar le explica que le hizo un favor a Züleyha: "¿A dónde iría contigo en prisión y antes de ser ejecutado?”, y asegura que le dio una vida mejor.

Pero la ira de Yilmaz aumenta y saca su arma mientras Húnkar asegura que salvó la vida de Zúleyha: “Jugaste con nuestras vidas, jugaste con nuestro destino y ahora lo pagaras”.

Yilmaz va a disparar pero llega Fekeli y lo impide: “Nosotros nunca apuntamos con un arma, no lo hagas hijo”. Los tres empiezan a forcejear hasta que suena un disparo.

¡Fekeli ha resultado herido!