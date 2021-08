Yilmaz no se rinde a pesar de haber perdido la presidencia

Yilmaz ha trabajado mucho para fundar la Cámara de la Industria, por eso, la derrota de la presidencia contra Demir no le sienta nada bien.

A pesar no ganar las elecciones, el joven no se rinde y acude a la primera reunión de Demir como presidente de la Cámara. Un gesto que no sienta nada bien a su enemigo.

Después de la reunión, Demir se desahoga con su amigo: “¿Cómo se atreve a ir a la reunión? Me reta a cada paso”.

¿Los nuevos planes de Yilmaz convertirán la derrota en victoria?