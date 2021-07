Yilmaz en peligro: la policía registra el rancho tras la llamada de Hünkar

En el último episodio, vimos como un misterioso hombre se aceró hasta la puerta de la finca de los Yaman con el claro objetivo de que Hünkar le desvelase el destino de Yilmaz. La dueña le responde que no sabe nada de él y descubre que no es policía.

Tras esto, en una noche aparentemente tranquila, Hünkar decide llamar a la policía militar para alertar sobre la presencia del fugitivo y estos no tardan en llegar.

Para Züleyha, irónicamente, parece una pesadilla, pero no es así. Después de adentrarse en el lugar en el que reside Yilmaz, las autoridades no encuentran nada, aunque a pesar del desconcierto de los presentes, no se darán por vencidos.